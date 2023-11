Black Honey BADABOUM, 19 novembre 2023, PARIS.

AEG Presents France (L-R-21-2451/L-R-21-2452) présente ce concert BLACK HONEY Le quatuor de Brighton, Black Honey, composé d’Izzy Bee Phillips (chant), Chris Ostler (guitare), Tommy Taylor (basse) et Alex Woodward (batterie), a révélé au fil de ses trois albums un univers cinématographique où se mêlent paillettes et tons sépias. Le groupe s’est rapidement imposé comme une figure incontournable de la scène underground britannique avec son premier album éponyme en 2018, et a confirmé son statut avec « Written & Directed » qui s’est hissé dans le top 10 des charts lors de sa sortie en 2021. Cette année, Black Honey revient avec « A Fistful of Peaches », son troisième album alliant riffs lourds et pop glamour. Après avoir partagé la scène avec Liam Gallagher, The Libertines, IDLES et The Vaccines, Black Honey entame une nouvelle tournée européenne et se produira au Badaboum le 19 novembre 2023N° téléphone accès PMR : contact@aegpresents.fr Black Honey Black Honey

BADABOUM PARIS 2 BIS RUE DES TAILLANDIERS Paris

