Nathan Dawe BACKSTAGE BY THE MILL, 22 novembre 2023, PARIS.

Nathan Dawe BACKSTAGE BY THE MILL. Un spectacle à la date du 2023-11-22 à 20:00 (2023-11-22 au ). Tarif : 18.5 à 18.5 euros.

AEG PRESENTS FRANCE (L-R-21-2451/L-R-21-2452) PRESENTE : ce concert. Nathan Dawe commence par remixer les titres les plus connus de célèbres DJ et se fait doucement connaitre avec ses concerts en live sur le web. C’est en 2018 que sa carrière décolle avec le single Cheatin, où il sample un vocal d’It’s Over Now de Deborah Cox. En 2020, il franchit un nouveau cap en collaborant avec le rappeur KSI sur le très bon Lighter qui devient rapidement un tube, mais surtout avec Little Mix sur No Time for Tears qui atteint la 25e place des charts UK. Le 22 novembre, le producteur et DJ britannique Nathan Dawe sera aux platines sur la scène du Backstage By The Mill à Paris ! Mise en vente lundi 11 septembre à 11h. Nathan Dawe Nathan Dawe

BACKSTAGE BY THE MILL PARIS 92 BOULEVARD DE CLICHY Paris

18.5

EUR18.5.

