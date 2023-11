Colour Haze BACKSTAGE BY THE MILL, 16 novembre 2023, PARIS.

Colour Haze BACKSTAGE BY THE MILL. Un spectacle à la date du 2023-11-16 à 19:00 (2023-11-16 au ). Tarif : 26.4 à 26.4 euros.

COLOUR HAZE + SWAN VALLEY HEIGHTSColour Haze est un groupe de stoner rock/rock psychédélique allemand, originaire de Munich. Il est composé du chanteur et guitariste Stefan Koglek, du batteur Manfred Merwald, du bassiste Mario Oberpucher ainsi que du claviériste Jan Faszbender Formé dans le milieu des années 1990, Colour Haze est un des plus anciens groupes de stoner rock, et est depuis devenu l’un des porteurs de drapeau allemand de cette scène musicale. Parmi les tournées effectuées par le groupe, on dénombre différentes participations en tant que têtes d’affiche, sur des festivals de rock d’ampleur nationale ou internationale, comme le festival Roadburn (en 2006 et 2007) ou le festival américain Emissions from the Monolith en 2006, aux côtés des groupes Orange Goblin, Boris, et General Tso. Ils font en outre l’objet d’une couverture médiatique locale durant l’émission de télévision allemande Rockpalast en 2007, sur la chaîne WDR1. En France, le groupe joue pour la première fois au Nouveau Casino le 6 février 2011 avant de se produire lors de l’édition 2012 du festival Hellfest. Colour Haze revient à Paris le 29 septembre 2012 au Nouveau Casino2 pour un concert rétrospective de plus de trois heures dans le cadre de la tournée XXL Show (avec deux musiciens additionnels). Épousant initialement un son fortement influencé par Kyuss sur leurs premiers albums, ils s’orientent ensuite vers un style plus psychédélique ou même krautrock, notamment à partir de Tempel (2006). Le guitariste, Stefan Koglek est le fondateur du label Elektrohasch Records. Colour Haze Colour Haze

Votre billet est ici

BACKSTAGE BY THE MILL PARIS 92 BOULEVARD DE CLICHY Paris

26.4

EUR26.4.

