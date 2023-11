Toter Fisch / Mormieben + Infinityum BACKSTAGE BY THE MILL, 11 novembre 2023, PARIS.

Toter Fisch / Mormieben + Infinityum BACKSTAGE BY THE MILL. Un spectacle à la date du 2023-11-11 à 19:00 (2023-11-11 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

GARMONBOZIA (L.2-V-R-22-7252/53) présente GARMONBOZIA présente TOTER FISCH / MORMIEBEN + INFINITYUM TOTER FISCH et MORMIEBEN, fiers représentants du Pirate Metal français, unissent leurs forces à l’occasion d’une tournée qui les mènera aux confins de l’hexagone ! Afin de célébrer la sortie du second album de TOTER FISCH « Aspidochelone », et la première année du second album de MORMIEBEN « De Charybde en Scylla », les forbans vous embarquent avec eux et vous donnent rendez-vous à Paris le 11 novembre 2023. Pour les accompagner dans ces excursions, ils seront escortés de leurs fiers compagnons de INFINITYUM (Epic Pagan Metal). Alors camarades, toutes voiles dehors et rejoignez l’armada menée par le TOTER FISCH et le MORMIEBEN !Réservations P.M.R. : 01 53 09 08 49 INFINITYUM, Toter Fisch, Mormieben INFINITYUM, Toter Fisch, Mormieben

BACKSTAGE BY THE MILL PARIS 92 BOULEVARD DE CLICHY Paris

20.0

EUR20.0.

