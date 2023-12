WARE annonce les quatre rapporteur·euse·s des Prix 2024 AWARE Villa Vassilieff Paris, 8 décembre 2023 00:00, Paris.

2023-12-08 00:00 Depuis leur création en 2016, les prix AWARE portent une attention renouveléesur les carrières d’artistes femmes1 et œuvrent pour une reconnaissance accruede leur travail. 8 décembre 2023 – 31 juillet 2025 1

En 2024, pour la 8e édition des prix AWARE, deux prix seront attribués : le prix Nouveau Regard, récompensant une artiste en milieu decarrière et le prix d’honneur, attribué à une artiste justifiant de plus de 40 ans decarrière. À nouveau cette année, quatre rapporteur·euse·s – professionnel·le·sengagé·e·s du monde de la culture – présélectionneront chacun·e un duo d’artistes, nommées respectivement au prix Nouveau Regard et au prix d’honneur, et présenteront et défendront leur travail devant un jury composé de sept figures majeures du monde de la culture. Les quatre rapporteur·euse·spour l’édition 2024 sont Simona Dvorák, Antoine Idier, Noelia Portela et Olivier Zeitoun.

Simona Dvorák

Simona Dvorák est curatrice et historienne de l’art basée à Paris. Elle s’intéresseà des pratiques performatives, sonores, radiophoniques et vidéo, en mettanten valeur un travail collectif à long terme. En tant que curatrice au sein de l’Initiative for Practices and Visions of Radical Care, elle étudie la manière dont nous pouvons créer des espaces communs et solidaires dans la sphère culturelle. Son travail souligne l’importance des « processus d’exposition » qui anticipent les futurs possibles : antisexistes, antiracistes, inclusifs. Plus récemment, elle a été boursière du programme Art et éducation à la documenta fifteen à Kasselet a collaboré sur la conception du programme public Walking with Water, imaginé en relation avec le pavillon serbe de la 59e Biennale de Venise. Elle a été également chargée de programmation au Centre Pompidou à Paris ouelle a notamment travaillé sur le programme Cultures d’avenir. Actuellement, Dvorák est curatrice invitée, avec Tadeo Kohan, pour le programme « actes delangage » à la Maison populaire de Montreuil. Parallèlement, elle développe un projet de recherche sur la politique des archives au Rockbund Art Museum, Shanghai, en collaboration avec Merv Espina.

Antoine Idier

Antoine Idier est maître de conférences en science politique à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, où il coordonne les enseignements « Art & culture » et dirige le Master Politiques de création. Il a publié de nombreux ouvrages, dont Les Vies de Guy Hocquenghem. Politique, sexualité, culture (Fayard, 2017), Archives des mouvements LGBT+ (Textuel, 2018), Pureté etimpureté de l’art. Michel Journiac et le Sida (Sombres torrents, 2020) ou encore Résistances Queer. Une histoire des cultures LGBTQI+(avec Pochep, Delcourt/La Découverte, 2023). Il a édité des écrits de Guy Hocquenghem (Un journal de rêve, Verticales, 2017) et de yann beauvais (Agir le cinéma, Presses du réel, 2021). En 2022-2023, il a été commissaire de l’exposition Dans les marges. Trente ans du fonds Michel Chomarat à la bibliothèque de Lyon. Pour un projet en cours d’écriture, il a également reçu une bourse de recherche de la fondation Robert Rauschenberg.

Noelia Portela

Noelia Portela est commissaire d’exposition indépendante et coordinatrice de projets culturels basée à Paris. Noelia Portela est diplômée de l’école d’Architecture et de Design de l’université Victoria de Wellington en Nouvelle-Zélande. En 2017, elle fonde Persona Curada, un projet curatorial itinérant et expérimental à but non lucratif qui vise à promouvoir l’art contemporain latino-américain, mis en perspective avec la scène artistique française. Avec Persona Curada, elle organise des expositions, des projections, des performances et des débats en collaboration avec des institutions et des espaces d’art contemporain. Ses textes ont été publiés dans des revues comme Artishock Magazine (Chile), Relieve Contemporaneo (Argentina) et Obra Latinoamericana (Suisse).

Olivier Zeitoun

Olivier Zeitoun est attaché de conservation au département Design et Prospective industrielle du Musée National d’Art Moderne, Centre Pompidou, à Paris. Diplômé en philosophie, histoire de l’art et en sciences sociales, il est l’auteur de nombreux articles et essais sur les enjeux liés aux champs du numérique et du vivant, dans l’art et le design. Il a été co-commissaire des expositions « La Fabrique du Vivant » (Centre Pompidou, 2019), « Réseaux-Mondes » (Centre Pompidou, 2022), « Mimésis, un design vivant » (Centre Pompidou-Metz, 2022), avec Marie-Ange Brayer, et a co-dirigé les catalogues les accompagnant. Il poursuit ses activités de commissariat, d’enseignement, de recherche et de publications en tant que commissaire et critique indépendant. Il ouvrira prochainement au Huidenclub, à Rotterdam, avec Léo Orta, l’exposition « Design Sediments ».

