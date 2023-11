Festival Naples dans le Regard des Cinéastes Auditorium du Louvre, 19 novembre 2023, PARIS.

Festival Naples dans le Regard des Cinéastes Auditorium du Louvre. Un spectacle à la date du 2023-11-19 à 15:00 (2023-11-17 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Naples dans le regard des cinéastes Festival de cinéma 17 – 26 novembre 2023 Cartes blanches à Isabella Rossellini et à Paolo Sorrentino Peu de villes au monde ont, comme Naples, révélé au cinéma l’art de mêler, avec une telle énergie et une telle ferveur, tragédie et comédie, misère et noblesse. Le cinéma napolitain recèle une tradition de talents multiples : réalisateurs (de Vittorio De Sica à Paolo Sorrentino), acteurs (de Sophia Loren à Totò) mais aussi producteurs (Dino De Laurentiis). Sans oublier les lieux qui sont bien plus que de simples décors. À travers une sélection de films classiques et contemporains, italiens et étrangers, deux cartes blanches à Isabella Rossellini, marraine du festival, et à Paolo Sorrentino, et plusieurs entretiens avec des personnalités liées à la cité parthénopéenne, le Louvre célèbre l’importance fondamentale de Naples dans le cinéma. Musée du Louvre Musée du Louvre

Auditorium du Louvre PARIS Entrée par le Passage Richelieu Paris

