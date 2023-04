La Momie – Cycle « Cinéma et archéologie » AUDITORIUM DU LOUVRE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

La Momie – Cycle « Cinéma et archéologie » AUDITORIUM DU LOUVRE, 12 mai 2023, PARIS. La Momie – Cycle « Cinéma et archéologie » AUDITORIUM DU LOUVRE. Un spectacle à la date du 2023-05-12 à 20:00 (2023-05-12 au ). Tarif : 5.8 à 5.8 euros. Gratuité: -26 ans, Amis du Louvre JeuneFilm de Shadi Abdessalam, 1969, 122min.Dans le cadre du cycle « Cinéma et archéologie » du 11 au 13 mai Musée du Louvre Musée du Louvre Votre billet est ici AUDITORIUM DU LOUVRE PARIS ENTREE PAR LE PASSAGE RICHELIEU Paris 5.8

EUR5.8. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu AUDITORIUM DU LOUVRE Adresse ENTREE PAR LE PASSAGE RICHELIEU Ville PARIS Departement Paris Tarif 5.8 5.8 Lieu Ville AUDITORIUM DU LOUVRE PARIS

AUDITORIUM DU LOUVRE PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La Momie – Cycle « Cinéma et archéologie » AUDITORIUM DU LOUVRE 2023-05-12 was last modified: by La Momie – Cycle « Cinéma et archéologie » AUDITORIUM DU LOUVRE AUDITORIUM DU LOUVRE 12 mai 2023 AUDITORIUM DU LOUVRE PARIS

PARIS Paris