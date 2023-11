Winter Jazz Festival AUDITORIUM, 24 février 2024, PARIS.

Winter Jazz Festival AUDITORIUM. Un spectacle à la date du 2024-02-24 à 20:30 (2024-02-22 au ). Tarif : 39.0 à 59.0 euros.

Le Bureau des Spectacles (2021-014493 &2022-000019) et Le Palais des Congrès du Touquet Paris Plage présentent : ce festival. Youn Sun Nah présente un répertoire complètement nouveau, un recueil de chansons qui ont marqué sa vie, dans l’intimité du piano / voix. Révélation de l’année 2005 à Juan Les Pins, sa carrière internationale s’affirme avec 11 albums et sa participation à de nombreux festivals de Jazz. Pour ce concert, elle sera en duo avec l’un des plus grands pianistes européens, Bojan Z. Youn Sun Nah : voix Bojan Z : pianoRéservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 03 20 33 46 40. Winter Jazz Festival

AUDITORIUM PARIS Place de l’Hermitage 62520

