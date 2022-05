Spectacle des Dix Mots vendredi 20 mars auberge de jeunesse Yves Robert Paris Catégorie d’évènement: Paris

Spectacle des Dix Mots vendredi 20 mars auberge de jeunesse Yves Robert, 20 mars 2020 19:30, Paris. Vendredi 20 mars 2020, 19h30 Sur place Entrée libre 01 40 38 87 97 Spectacle des “dix mots” le vendredi 20 mars 2020 à 19h30 à l’auberge de jeunesse Yves Robert Spectacle des “dix mots” le vendredi 20 mars 2020 à 19h30 à l’auberge de jeunesse Yves Robert Entrée libre Universlam est fier de vous présenter la troupe « Dis-moi DIX mondes » qui interprétera un florilège des textes écrits dans le cadre de « Dis moi DIX mots au fil de l’eau», une initiative du ministère de la Culture et de la Communication. Le jeu, c’est la poésie…orale. Les slameuses et les slameurs se lâchent dans la langue de Molière. Jeux de mots, flots de syllabes, voix douces, tremblantes, fortes et saccadées. Ou quand de simples citoyens font de l’oralité le terreau de leurs élans artistiques. Le spectacle est suivi par une scène ouverte. On peut grignoter sur place. Le bar vous propose des snacks, du guacamole maison avec ses tortillas bio, planche de comté, saucisson ,… Auberge de Jeunesse HI Paris Yves Robert 20, esplanade Nathalie Sarraute (en face du 43 rue Pajol) 75018 Paris Tel : 01 40 38 87 97 Les auteurs retenus pour le livre sont: Swing troubadour Virginie Seba Yann Xavier Ramillon Ndrix Roz Henri Hubert Tamer Cocodaï Lilas Raphaël Petronio Alexia Oz Chadeline Serial D’rimeur Marie-Noëlle Hayek Kévin Quentric Marianne ANGOT Franzz Maureen Guével DAME AMNÉSIE Patrick CARBONI Paula Haddad Bernadette Blanchard Dolorès Carayon Perle Vallens Ronan Paillon Andinisa David Muller Babcza Andy Mü Milena Joshua de Diégo Valérie Hillevouan Ariane Gaillard Gladys Goudou Rose Ferré Fanny Krimou Kalidou auberge de jeunesse Yves Robert 20, esplanade Nathalie sarraute, 75018 Paris France 75018 Paris Paris 18e Arrondissement Paris vendredi 20 mars 2020 – 19h30 à 22h30

