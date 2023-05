En Construction AU P’TIT MILHAUD, 19 mai 2023, PARIS.

En Construction AU P’TIT MILHAUD. Un spectacle à la date du 2023-05-19 à 21:15 (2023-05-19 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

En Construction, plus les années passent, plus c’est le chantier !La vie de José, le Frantugais, est un chantier permanent. Il rêvait d’Hollywood, il a joué à Saint-Symphorien-sous-Chomérac. Il rêvait d’une princesse, il a rencontré une végétarienne-libérée-délivrée. Il rêvait de changer le monde, il va devoir d’abord changer des couches. Bref, c’est le » bourdel » ! Avec son premier one-man-show « Ola ! », José Cruz a réuni plus de 60 mille spectateurs à travers toute la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg et le Portugal. Sa vidéo « La Trottinette Portugaise » a fait le buzz sur Internet avec plus de 20 millions de vues. Avec « En Construction », sur scène, il mélange personnages et stand-up pour vous raconter sa vie mais aussi la vôtre… En Construction

Votre billet est ici

AU P’TIT MILHAUD PARIS 80, ALLÉE DARIUS MILHAUD Paris

20.0

EUR20.0.

