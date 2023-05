Perplexe AU P’TIT MILHAUD, 3 mai 2023, PARIS.

Perplexe AU P’TIT MILHAUD. Un spectacle à la date du 2023-05-03 à 21:15 (2023-05-03 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Aujourd’hui, quelque part dans ce monde (ou dans un autre), quatre amis, une plante verte et une bien mystérieuse boîte cohabitent. Approchez ! Poussons ensemble la porte de l’appartement de Robert et Éva ! Ah non, pardon, de Sebastian et Judith… D’Éva et Sebastian ? Bon, tout compte fait, peu importe puisque c’est là l’essence même de la volonté de l’auteur : Où sont-ils ? Qui sont-ils ? Tantôt en couple, tantôt amis, leur vraie nature n’est jamais celle que l’on pense. Et puis n’est-ce pas à vous, spectateur, de laisser parler votre imaginaire ? Comment se forger une identité ? Comment trouver sa place parmi les autres ? Voilà le genre de questions auxquelles Mayenburg tente de répondre à travers cette folle comédie de l’absurde. Pour tenter d’y parvenir, les comédiens vivent différents personnages et sont piégés dans leurs multiples réalités. La véritable identité n’est pas forcément celle que l’on croit. Mais sommes-nous seulement ce que les autres veulent bien voir de nous ? Devant cette satire irrationnelle, ce rêve éveillé, plongez avec nous dans l’océan Perplexe et comprenez-en ce que vous voulez : la pièce se joue aussi dans votre tête ! ————————————————————————————————————- Auteur : Marius von Mayenburg /Mise en scène : Aude Manzano /Interprètes : Loreen Thorez, Clément Jézéquel, Tara Melliti, Pierre Bouty /Costumière : Clarisse Laplace /Musique Originale : Marc et Fred Pradel /Genre : comédie moderno-absurde /Tout public (dès 15 ans) /Durée du spectacle : 1h45 Perplexe

AU P’TIT MILHAUD PARIS 80, ALLÉE DARIUS MILHAUD Paris

