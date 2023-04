Le Journal d’une Femme de Chambre – Théâtre Daruis Milhaud ( Paris ) AU P’TIT MILHAUD, 4 avril 2023, PARIS.

Le Journal d’une Femme de Chambre –

Théâtre Daruis Milhaud ( Paris ) AU P’TIT MILHAUD. Un spectacle à la date du 2023-04-04 à 19:00 (2023-04-04 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

On prétend qu’il n’y a plus d’esclavage. La bonne blague !1900. Célestine, une femme de chambre parisienne, débarque chez un couple de notables de province, au fin fond de la Normandie, où elle s’ennuie. Le soir, elle se venge joyeusement de sa journée en racontant dans son journal tout ce qu’elle a observé, dans un style direct, cru et féroce. Maîtres, domestiques, voisins, villageois, tout le monde y passe. Elle dénonce le harcèlement et le droit de cuissage des maîtres, l’origine douteuse de leur richesse, leur avarice de millionnaires, leur mépris social, les perversions de chacun, la haine banalisée des juifs, la médisance généralisée et les mesquineries en tous genres.Un crime commis dans le village l’amène à suspecter un homme qui va la troubler de plus en plus…Une peinture au vitriol de la bourgeoisie. La dénonciation de l’antisémitisme violent de l’époque, de la condition de domestique, et au-delà de toute forme d’exploitation. Un texte subversif, jubilatoire, qui a fait scandale et a connu un succès phénoménal à sa parution en 1900.—————————————————————————–Auteur : Octave Mirbeau / Mise en scène : Vincent Auvet /Interprète : Eliane Kherris /Genre : Comédie dramatique – Seule en scène /Tout public (dès 16 ans) /Durée du spectacle : 1h20 Le Journal d’une Femme de Chambre –

