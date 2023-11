La Révolution du Coeur – Théâtre de l’Athénée, Paris ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET, 2 février 2024, PARIS.

La Révolution du Coeur – Théâtre de l’Athénée, Paris ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET. Un spectacle à la date du 2024-02-02 à 20:00 (2024-02-01 au ). Tarif : 16.0 à 39.6 euros.

Théâtre musical————————-LA REVOLUTION DU COEUR « Nous détruirons le monde d’avant, jusque dans ses fondements, pour bâtir notre monde à nous, qui n’était rien deviendra tout ». (chant révolutionnaire russe) Deux amants, pris dans la tourmente du monde, se disent leur amour l’un pour l’autre mais aussi pour la vie et pour la liberté. Leurs mots intemporels frappent au cœur et viennent rencontrer la grande Histoire. Ils se parlent et nous parlent de l’engagement, de la résistance, du sacrifice. Et par-dessus tout, de ce qui nous survit. Ces propos s’entrecroisent avec la mise en musique d’autres mots qui ont été écrits il y a bien longtemps, mais qui résonnent encore aujourd’hui avec autant de force : les poèmes d’artistes russes, de Marina Tsvétaïeva à Alexandre Pouchkine en passant par Ivan A. Bounine, enthousiasmés par la révolution d’octobre 1917 qu’ils ont vécue, et qui racontent l’exaltation, la solidarité, l’amitié et l’amour, mais aussi la persécution, l’exil, le bagne, la misère et la mort pour certains. Amoureux de longue date de l’histoire de la révolution russe et de ses poètes, Christian Olivier, connu également comme chanteur des Têtes Raides, a sélectionné et traduit certains poèmes avec l’aide de son ami le poète et traducteur André Markowicz. A l’écoute des textes, il a composé des musiques et parfois mélangé les deux langues pour mieux rendre la musicalité propre du russe. Accompagné par cinq instrumentistes et deux danseurs mis en scène en binôme avec Nadège Prugnard, Christian Olivier, rend un vibrant hommage à ces poètes. La musique, les mots, le chant, la danse et les images entraînent le spectateur dans la profondeur des pensées et des sentiments au cœur même d’une révolution. Accès PMR 01 53 05 19 00 Théâtre de l’Athénée, La Révolution du Coeur Théâtre de l’Athénée, La Révolution du Coeur

ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET PARIS 7 rue Boudreau Paris

