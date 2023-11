La Vengeance est un Plat – Théâtre de l’Athénée, Paris ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET, 20 janvier 2024, PARIS.

La Vengeance est un Plat – Théâtre de l’Athénée, Paris ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET. Un spectacle à la date du 2024-01-20 à 20:00 (2024-01-09 au ). Tarif : 16.0 à 39.6 euros.

Théâtre musical————————-LA VENGEANCE EST UN PLATLa lamentable histoire de Titus et André Nicus Imaginez quelqu’un qui a perdu vingt-et-un fils au champ de bataille, qui a tué le vingt-deuxième dans un accès de rage, qui a une fille victime d’un viol et amputée sauvagement de ses deux mains et de sa langue ; qui a deux autres fils qui sont injustement accusés d’un meurtre. On lui signale qu’il peut épargner la peine de mort à ses deux fils s’il se coupe lui-même une main. Il s’y exécute, mais on lui renvoie les deux têtes de ses fils et sa main avec un mot railleur… On attend qu’une suprême fureur brise toutes les digues, mais Titus rit seulement. En sortant avec son frère avec les deux têtes sur les bras, il dit à sa fille, comme pour ne pas la laisser à part : « Porte ma main, ma douce, entre tes dents. »Réputée pièce la plus sanglante de William Shakespeare et parmi les moins jouées, Titus Andronicus ou La Très Lamentable Tragédie romaine de Titus Andronicus est moins une histoire de vengeance qu’une histoire de chaos. Rien d’étonnant donc à ce qu’elle trouve un écho auprès de la compagnie du ZEREP, dirigée par la plasticienne de formation Sophie Perez, dont la particularité est d’explorer un théâtre délibérément affranchi de la moindre hiérarchie, « où bordels populaires et raffinements avant-gardistes sont renvoyés dos-à-dos pour mieux en éprouver les mystères et les mystifications ». La scénographie et les costumes signés Sophie Perez construiront une esthétique du cauchemar entre bonnets inspirés du Klux Klux Klan, poupées sanglantes et colonnes romaines. Une exploration sans concessions de notre psyché et de la cruauté tapie en chacun. Durée : 1h30 Accès PMR 01 53 05 19 00 Théâtre de l’Athénée, La Vengeance est un Plat Théâtre de l’Athénée, La Vengeance est un Plat

ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET PARIS 7 rue Boudreau Paris

