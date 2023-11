Hélène Après la Chute – Théâtre de l’Athénée, Paris ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET, 7 novembre 2023, PARIS.

Hélène Après la Chute – Théâtre de l’Athénée, Paris ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET. Un spectacle à la date du 2023-11-07 à 20:00 (2023-11-07 au ). Tarif : 16.0 à 39.6 euros.

Théâtre————HELENE APRES LA CHUTETroie vient de tomber. Pendant que les Grecs se partagent le butin des perdants, un homme et une femme se retrouvent. Ménélas convoque Hélène prisonnière dans la chambre même qu’elle partageait avec Pâris. Tout est faste. Lui a tout mis en scène, tout anticipé. La confrontation tant attendue et redoutée va avoir lieu. Il va pouvoir la tenir enfin et lui dire ce qui, pendant dix ans, lui a rongé le cœur… Créé sur la scène de l’Athénée, Hélène après la chute raconte des retrouvailles à la fois attendues et redoutées. Il et elle se regardent, se toisent comme des fantômes qui ne se souviennent plus.La parole peine à forcer les portes du silence. Pourtant il leur faudra se parler, il leur faudra faire théâtre, refaire monde et civilisation. Une autre guerre commence, ou plutôt recommence. Les mots sont choisis, acérés, ils frappent et se rendent coups pour coups.Hélène est aux aguets, plante ses griffes et ses crocs dans l’épaisseur des silences de cet homme qu’elle ne reconnaît plus, qu’elle va redécouvrir. Entre ces deux êtres dévastés, danse au son du piano, sur une musique composée et interprétée sur scène par Macha Gharibian, une morte Aphrodite. Renaîtra-t-elle de ses cendres ? Ménélas, ici interprété par Brontis Jodorowsky, a toujours été décrit comme une brute possessive, un rustre incapable de comprendre, d’entreprendre l’amour. Et Hélène, interprétée par Aurore Frémont (Électre dans la dernière pièce de Simon Abkarian), toujours dépeinte comme putain qui aurait trahi son mari. Les Grecs en ont fait une faiseuse de guerre, le parangon de la femme qui en dérogeant à l’ordre établi, détruit l’équilibre des mondes. Cette pièce, en déjouant les stéréotypes, redonne de la grandeur et de l’ampleur à ces personnages mythiques dont les antiques et humaines aspirations ne sont pas étrangères aux nôtres. Durée : 1h30Accès PMR 01 53 05 19 00 Théâtre de l’Athénée, Hélène après la chute Théâtre de l’Athénée, Hélène après la chute

Votre billet est ici

ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET PARIS 7 rue Boudreau Paris

16.0

EUR16.0.

Votre billet est ici