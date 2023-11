Winterreise – Théâtre de l’Athénée, Paris ATHENEE – SALLE CHRISTIAN BERARD, 22 décembre 2023, PARIS.

Récital lyrique—————-WINTERREISEde Franz SchubertImmense classique du répertoire du Lied, le Winterreise de Schubert se renouvelle avec un trio inédit (deux chanteurs et un piano) et une mise en scène tout en clair-obscur, qui transforme ce voyage d’hiver en dialogue amoureux.« Étranger je suis venu, étranger je repars. » Le voyage d’hiver nous raconte a priori une errance, une solitude qui confine à la folie -à moins qu’il ne s’agisse d’une histoire d’amour ? Les chanteurs Victoire Bunel et Jean-Christophe Lanièce s’emparent de ce classique et s’engouffrent dans la brèche, s’aventurent à plusieurs voix dans le questionnement intérieur du voyageur jusqu’à le transformer en une déchirante célébration d’un amour passé.Une émouvante relecture du chef-d’œuvre de Schubert.Durée : 1h15Accès PMR 01 53 05 19 00 Emmanuel Lanièce, Jean-Christophe Lanièce, Théâtre de l’Athénée, Winterreise (Victoire Bunel Jean-Christophe Lanièce)

