L’Enfant Brulé – Ateliers Berthier, Paris ATELIERS BERTHIER, 28 février 2024, PARIS.

L’Enfant Brulé – Ateliers Berthier, Paris ATELIERS BERTHIER. Un spectacle à la date du 2024-02-28 à 20:00 (2024-02-28 au ). Tarif : 39.6 à 39.6 euros.

Théâtre————L’ENFANT BRULÉd’après le roman de Stig Dagermanmise en scène Noëmie Ksicova avec Lumir Brabant, Vincent Dissez, Théo Oliveira Machado, Cécile Péricone et le chien Mésa Le théâtre de Noëmie Ksicova avance avec pudeur sur le territoire du souvenir, de la perte et de la trace, afin de faire de la scène “un espace de consolation et de réparation”. Pour son troisième spectacle, la jeune metteuse en scène adapte un roman de Stig Dagerman, L’Enfant brûlé. À la mort de sa mère, son fils de vingt ans, Bengt, transforme sa souffrance en violence et la retourne contre le monde, avec une mauvaise foi et une fébrilité toute adolescente. Dans des lettres qu’il s’adresse à lui-même, il s’épanche sur ses fantasmes de pureté. Dans la vie quotidienne, il s’engage dans une lutte entre amour et haine avec son père, et matérialise peu à peu ses pulsions incestueuses. Sans jugement ni complaisance, mais avec une grande tendresse, Noëmie Ksicova se tient en équilibre sur la ligne de crête d’une déchirure – d’une brûlure – insondable. Elliptique, son théâtre suggère plus qu’il ne montre. Le père, le fils, sa petite amie et un quatrième personnage qui les rejoindra plus tard, se tournent autour dans un touchant ballet des corps. Sous l’ombre portée d’une parole ordinaire, banale, ils évoluent de l’appartement familial à une petite maison sur une île comme au seuil d’une porte, tout en cris et chuchotements. Imprégné des films de Bergman, ce théâtre orchestre le poids de l’absence dans le creux de non-dits et de gestes chorégraphiés avec une précision musicale. Et convie, par la scène et par le son, les morts à côté des vivants. durée estimée 2h15 Réservation PMR : 01 44 85 40 00 L’Enfant Brulé L’Enfant Brulé

Votre billet est ici

ATELIERS BERTHIER PARIS rue Suarès – bd Berthier Paris

39.6

EUR39.6.

Votre billet est ici