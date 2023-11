La Réponse des Hommes – Ateliers Berthier, Paris ATELIERS BERTHIER, 14 janvier 2024, PARIS.

La Réponse des Hommes – Ateliers Berthier, Paris ATELIERS BERTHIER. Un spectacle à la date du 2024-01-14 à 15:00 (2024-01-10 au ). Tarif : 39.6 à 39.6 euros.

LA RÉPONSE DES HOMMEStexte et mise en scène Tiphaine Raffier avec Sharif Andoura, Salvatore Cataldo, Éric Challier, Teddy Chawa, François Godart, Camille Lucas, Édith Mérieau, Judith Morisseau, Catherine Morlot, Adrien Rouyardet les musiciens de l’ensemble Miroirs Étendus Guy-Loup Boisneau, Émile Carlioz, Clotilde Lacroix en alternance avec Amélie Potier, Flore Merlin Comment faire le bien, quand le réel est si complexe et contradictoire? Avec La réponse des Hommes, reprise cette saison après le succès de l’année passée, Tiphaine Raffier interroge “les dilemmes et les inquiétudes morales archaïques ou contemporaines qui nous habitent”. Le spectacle confronte les injonctions des Œuvres de Miséricorde chrétiennes (accueillir les étrangers, donner à boire aux assoiffés, assister les malades, vêtir ceux qui sont nus…) à la réalité de notre monde contemporain. Ni moralisatrice ni prosélyte, Tiphaine Raffier fait appel à l’empathie du spectateur pour mieux mettre au jour ses contradictions, et révéler la proximité voire la familiarité du mal. Une femme travaillant dans l’humanitaire est incapable de s’occuper de son propre enfant ; un jeune homme malade espère malgré lui la mort du donneur qui lui sauvera la vie ; un père de famille apparemment irréprochable préfère brûler son secret plutôt que de le révéler… Les neuf histoires imaginées par Tiphaine Raffier sont portées par une troupe de dix acteurs tout en finesse et simplicité. La danse, la vidéo et la musique jouée live par l’ensemble lyrique Miroirs Étendus, tantôt démultiplient tantôt resserrent les espaces de cette dramaturgie du fragment. Habitée par un souffle épique et dystopique, La réponse des Hommes nous place devant des choix impossibles, et met en évidence l’intrication du juste et de l’injuste. Durée : 3h20 (avec entracte)Réservation PMR : 01 44 85 40 00 La Réponse des Hommes La Réponse des Hommes

ATELIERS BERTHIER PARIS rue Suarès – bd Berthier Paris

