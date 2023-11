Carte Noire Nommée Désir – Ateliers Berthier, Paris ATELIERS BERTHIER, 1 décembre 2023, PARIS.

CARTE NOIRE NOMMÉE DÉSIRMise en scène: Rébecca Chaillon avec Estelle Borel, Rébecca Chaillon, Aurore Déon, Maëva Husband en alternance avec Olivia Mabounga, Ophélie Mac, Makeda Monnet, Fatou Siby, Davide-Christelle SanveeJouant sur un célèbre slogan publicitaire, Rébecca Chaillon dynamite les clichés érotisants et autres fantasmes qui enferment les corps des femmes noires. Entourée de sept performeuses afro-descendantes venues de tous les horizons artistiques – poésie, danse, cirque, chant lyrique, acrobatie…Certaines scènes et propos du spectacle peuvent heurter la sensibilité des personnes noires et racisées, victimes de racisme colonial. Rébecca Chaillon fabrique sur scène une communauté qui entame un voyage initiatique, poétique, dans un pays qui n’est pas décolonisé de ses imaginaires, pour que chacune se réapproprie son histoire de femme noire. Ensemble, les huit interprètes, multiples mais unifiées, se transforment sans cesse. Dans le long tunnel qui les conduit de “leur affreux-passé à leur afro-futur”, elles interrogent l’hypersexualisation de leurs corps, leur aliénation aÌ la blanchité et à l’histoire coloniale, leur visibilité et leur invisibilité en France, les modèles avec lesquels elles ont grandi. Elles questionnent leur communauté noire sur son besoin de respectabilité et sur les secrets de famille qui brouillent leurs perspectives de projection. Par son dispositif scénique, Rébecca Chaillon met en jeu des perceptions différentes, selon la place que l’on occupe, au théâtre comme dans le monde. Non pour les opposer, mais pour inventer par l’art une zone partageable autour de cette question : comment construire son désir quand on n’est ni homme, ni blanche ? Durée : 2h40 sans entracteEn collaboration avec la MC93 maison de la culture de Seine-Saint-Denis à Bobigny et le T2G Théâtre de Gennevilliers Réservation PMR : 01 44 85 40 00 Carte Noire Nommée Désir Carte Noire Nommée Désir

ATELIERS BERTHIER PARIS rue Suarès – bd Berthier Paris

