BEN NODJI en concert 'Encore et toujours là' Atelier du Verbe Paris, 2 décembre 2023 20:00, Paris.

Toujours là. Oui, le chanteur Ben Nodji, est toujours là depuis 2001. Il chante régulièrement dans les bars de Paris (mais pas que), chante en province, en Belgique. Ses chansons les plus connues ? ‘Belle dans sa robe’, ‘Cissoko’, ‘Rien n’est écrit d’avance’. Notre troubadour comorien a pour citation favorite ‘Vivre c’est aimer’ de l’écrivain Paul Valery. L’amour chez Ben Nodji s’écrit avec un grand A. Amour des femmes, amour des gens, amour du public, amour de l’Art et du partage (on pense à sa chanson ‘Fraternité, dont le texte fut écrit par Claude Lemesle), amour de la Vie, tout simplement; et c’est à un moment de vie qu’il nous convie le 2 décembre à 20hh à l’Atelier du Verbe, Paris 14.

2 décembre 2023

20H00

Atelier du Verbe

17 rue Gassendi

75014 Paris

Tarif plein : 12 euros

Tarif réduit : 10 euros

Invités : Claudio Zaretti, Jann Halexander

Réserver : billetreduc, 0616139832

Qui est-il ?

Ben NODJI, natif des Comores, résidant en France depuis son adolescence, est un mal de la terre, dans ce sens qu’il s’ennuie assez facilement. Mais, plutôt que de se laisser manger par les démons qui le guettent, il a toujours réussi à se trouver une force intérieure susceptible de l’amener à transformer ce mal en bien. C’est probablement pour cela qu’il chante encore et toujours depuis 22 ans. La rencontre de la force de création et du coup de la scène quelques années plus tard le transcendent et lui procurent une certaine joie de vivre qu’il essaie de partager avec son auditoire. Il chante souvent ses peines, certes, mais pas que… jamais dans la victimisation, mais toujours dans un état d’esprit qui rêve de lendemains meilleurs.

