Atelier du Verbe, 8/10/2023, Paris (chanson) Connue du grand public pour son célèbre spectacle ‘Mademoiselle Maya’ qu’elle incarne depuis 2011, la chanteuse Charlotte Grenat chante également son propre répertoire depuis 5 ans sur scène, à Paris, en région parisienne, dans divers lieux, dans le cadre de festivals (elle a chanté à deux reprises à la Fête de l’Huma). Certaines chansons lui attirent un public de plus en plus fidèle : ‘On se fout de tout’, ‘Les petits chevaux du bonheur’. Si elle a été autrice pour Serge Reggiani, Isabelle Aubret, Gilbert Montagné, Jean-François Varlet, elle écrit aussi pour elle des thématiques puissantes : l’amour universel, l’humain, l’envie de vivre. Charlotte Grenat propose une chanson poétique, sincère, engagée et parfois humoristique. Elle sera sur la scène de l’Atelier du Verbe le dimanche 8 octobre, Paris 14. Accompagnée au violon par Alex Deville, et en invités Ludovic Caussin et Jann Halexander. Charlotte Grenat en concert

‘Tendre et Loufolk’

8 octobre 2023

17H00

8 octobre 2023
17H00
Atelier du Verbe
17 rue Gassendi
75014 Paris

