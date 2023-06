Ben Nodji en concert ‘Toujours là’ à l’Atelier du Verbe le 18 juin Atelier du Verbe Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Ben Nodji en concert ‘Toujours là’ à l’Atelier du Verbe le 18 juin Atelier du Verbe Paris, 18 juin 2023 17:00, Paris. Ben Nodji en concert ‘Toujours là’ à l’Atelier du Verbe le 18 juin Atelier du Verbe Paris Dimanche 18 juin, 17h00 Toujours là. Oui, le chanteur Ben Nodji, est toujours là depuis 2001. Dimanche 18 juin, 17h00 1 Toujours là. Oui, le chanteur Ben Nodji, est toujours là depuis 2001. Il chante régulièrement dans les bars de Paris (mais pas que), chante en province, en Belgique. Ses chansons les plus connues ? ‘Belle dans sa robe’, ‘Cissoko’, ‘Rien n’est écrit d’avance’. Notre troubadour comorien a pour citation favorite ‘Vivre c’est aimer’ de Paul Valery. L’amour chez Ben Nodji s’écrit avec un grand A. Amour des femmes, amour des gens, amour du public, amour de l’Art, amour de la Vie, tout simplement et c’est à un moment de vie qu’il nous convie le 18 juin à 17h à l’Atelier du Verbe, Paris 14. 18 juin 2023

17H00

Atelier du Verbe

17 rue Gassendi

75014 Paris Guest : Jann Halexander Réserver : billetreduc,0616139832 Atelier du Verbe 17 rue Gassendi 75014 Paris Quartier du Montparnasse Paris 75014 Détails Heure : 17:00 Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Atelier du Verbe Adresse 17 rue Gassendi 75014 Paris Ville Paris Lieu Ville Atelier du Verbe Paris

Atelier du Verbe Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Ben Nodji en concert ‘Toujours là’ à l’Atelier du Verbe le 18 juin Atelier du Verbe Paris 2023-06-18 was last modified: by Ben Nodji en concert ‘Toujours là’ à l’Atelier du Verbe le 18 juin Atelier du Verbe Paris Atelier du Verbe Paris 18 juin 2023 17:00