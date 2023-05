Jann Halexander en concert ‘Florilèges, 20 ans de chansons’ à l’Atelier du Verbe Atelier du Verbe Paris Catégorie d’Évènement: Paris Jann Halexander en concert ‘Florilèges, 20 ans de chansons’ à l’Atelier du Verbe Atelier du Verbe, 11 juin 2023 15:00, Paris. Le 30 mars dernier, le chanteur franco-gabonais Jann Halexander fêtait vingt ans de chansons au Lincoln, à Paris. Dimanche 11 juin, 15h00 1 Le 30 mars dernier, le chanteur franco-gabonais Jann Halexander fêtait vingt ans de chansons au Lincoln, à Paris. L’auteur de ‘C’était à Port-Gentil’, ‘Rester par habitude’, ‘Le poisson dans mon assiette’ prolonge les festivités le dimanche 11 juin à l’Atelier du Verbe en puisant dans son répertoire riche de plus de 200 chansons en donnant un concert avec entracte. 11 juin 2023

