DISSIDENT, IL VA SANS DIREde Michel VinaverSon, vidéo, scénographie et mise en scène Hugo Givortcostumes et collaboration artistique Dominique Bourdelumières Xavier Lazarini avec Judith d’Aleazzo et Pablo Cherrey-Iturralde 1978. Hélène et Philippe habitent ensemble, mère et fils. Attachants l’un et l’autre. Attachés l’un à l’autre. Mais lui passe aussi son temps à se dégager. D’elle. De la société. Du monde. La mère, dit avec hésitation, ardeur, délicatesse et discrétion le discours « des parents ». Apparemment ça ne mène pas à grand-chose. Pourtant on n’est pas loin, entre eux deux, de ce qu’on pourrait appeler une passion, une intelligence. Informations pratiques :Heure d’arrivée conseillée : 45 min avant la représentationAccès handicapés, bar et librairieMétro Voltaire Ligne 9 sortie n°3Bus 46, 56, 61, 69, 76 Dissident, il va Sans Dire Dissident, il va Sans Dire

ARTISTIC THEATRE PARIS 45bis, rue Richard Lenoir Paris

