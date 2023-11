Kheiron – Dragon (Paris) APOLLO THEATRE – 360, 20 janvier 2024, PARIS.

Kheiron – Dragon (Paris) APOLLO THEATRE – 360. Un spectacle à la date du 2024-01-20 à 21:30 (2023-12-02 au ). Tarif : 39.0 à 39.0 euros.

Centaure (L-R-21-5745 / L-R-21-5748) présente ce spectacle. « Dans la mythologie grecque, le Dragon est leprotecteur des lieux sacrés et de leurs trésors : tant qu’il veille, aucuneprofanation n’est possible. Dernier endroit où on peut encore rire de tout, la scèneest mon sanctuaire. J’en suis le gardien. »Kheiron Réservation PMR : 01 42 64 49 40 Kheiron Kheiron

Votre billet est ici

APOLLO THEATRE – 360 PARIS 18 rue du Faubourg du Temple Paris

39.0

EUR39.0.

Votre billet est ici