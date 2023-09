C14 PARIS – SALON DE CÉRAMIQUE CONTEMPORAINE Annexe de la mairie du 14e arrondissement de Paris Paris, 5 octobre 2023 11:00, Paris.

C14 PARIS – SALON DE CÉRAMIQUE CONTEMPORAINE Annexe de la mairie du 14e arrondissement de Paris Paris 5 et 8 octobre

Soutenu par la Ville de Paris, ce salon, exclusivement consacré à la céramique sculpturale contemporaine, expose les oeuvres de 31 artistes internationaux. 5 et 8 octobre 1

Le Salon de céramique contemporaine C14 PARIS se déroulera du 5 au 8 octobre 2023 dans l’Annexe de la mairie du 14e arrondissement de Paris. Soutenu par la Ville de Paris, ce salon, exclusivement consacré à la céramique sculpturale contemporaine, expose les oeuvres de 31 artistes internationaux. Les travaux de trois élèves diplômées de l’ENSAD Limoges, l’école invitée, y sont également présentés.

C14-PARIS a pour ambition d’être un pivot majeur et qualitatif du marché de l’art, ainsi qu’un lieu d’échange et de réflexion autour du statut de la céramique contemporaine. Orienté radicalement vers l’art contemporain, C14-PARIS affiche son ambition : jouer un rôle décisif dans la reconnaissance des artistes céramistes par les institutions, les marchands et les collectionneurs d’art contemporain. Il offre chaque année une visibilité exceptionnelle à des artistes français et internationaux, des écoles d’art et des collections privées ou publiques.

Trois prix tremplins pour les artistes présentés :

— Le Prix Galerie permet au lauréat de présenter son travail dans le cadre d’une exposition personnelle dans une galerie d’art partenaire

— Le Prix Résidence est destiné à encourager une démarche, permettant au lauréat de résider entre deux à trois mois dans un lieu partenaire

— Le Prix du Jury salue la qualité et le caractère innovant d’un travail.

L’obtention de ce prix permet à son lauréat d’exposer en tant qu’artiste-invité,

l’année suivante, dans un espace indépendant de 20m2

Annexe de la mairie du 14e arrondissement de Paris 12 rue Pierre-Castagnou, 75014 Paris Quartier du Petit-Montrouge Paris 75014