In this house – CIE SILLIDILL Paris Anim’ Jacques Bravo-Nouvelle Athènes, 9 mars 2023, Paris.

In this house – CIE SILLIDILL 9 et 10 mars Paris Anim’ Jacques Bravo-Nouvelle Athènes

Entrée libre sous réservation

C’est en solo que l’on retrouvera Linda Edsjö dans cette création récit et musique. Une enquête du temps ancien, à la recherche de toujours plus de sons, d’histoires. Un voyage poétique et sonore.

Paris Anim’ Jacques Bravo-Nouvelle Athènes 14-18 Rue de la Tour des Dames, 75009 Paris Quartier Saint-Georges Paris 75009 Île-de-France

Linda est suédoise, parle quatre langues (suédois, danois, français, anglais). Ses sonorités en tête sont donc multiples, elle est enrichie de plusieurs cultures.

Dans sa maison ancienne, propice à l’inspiration, à se raconter des histoires, Linda Edsjö explore l’environnement intérieur et extérieur en faisant des fouilles diverses.

In This House raconte la nostalgie, celle de s’imaginer le monde, une vie ailleurs, et la relation avec la terre, fertile mais pleine de pierres. C’est l’histoire de cette maison qui reste tandis que les humains vont et viennent.

Grâce à la reconstitution artistique de cette maison et des objets qui la composent, à l’intérieur et à l’extérieur, Linda fera revivre en sons et en musique des textes d’auteurs français, danois ou suédois, anciens ou contemporains (Gaston Bachelard, Edith Södergran et Morten Sondergaard), des témoignages, des récits de vie, des chansons populaires et ses propres textes également.

C’est un spectacle qui sera donné seule en scène où le plateau sera habité par la scénographie de l’artiste plasticienne Anna Edsjö, avec l’oreille complice de Wilfried Wendling et mis en lumière par Samuel Mary.

On se dit déjà que rentrer « In this house », c’est s’assurer de faire un voyage sonore et poétique hors et avec le temps.

Production : Gommette production, Cie Sillidill

Co-productions : La Muse, GMEM – CNCM Marseille, Théâtre de Vanves, La Petite Chartreuse/ Nombril du Monde

Soutiens: CNM, DRAC Idf, Anis Gras



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-09T18:00:00+01:00

2023-03-10T21:00:00+01:00

Rudy Etienne