Matt Rife Problemattic World Tour ALHAMBRA, 1 octobre 2024, PARIS.

Matt Rife Problemattic World Tour ALHAMBRA. Un spectacle à la date du 2024-10-01 à 19:00 (2024-10-01 au ). Tarif : 34.0 à 39.5 euros.

LIVE NATION (L-R-20-7529/L-R-22-1699) présente MATT RIFEPROBLEMATTIC WORLD TOUR Matt Rife s’est imposé comme l’un des humoristes à la progression la plus rapide grâce à son contenu viral et à son engagement remarquable sur TikTok, où il a accumulé plus de 13 millions d’adeptes et plus de 2 milliards de vues à l’échelle mondiale. Matt Rife est l’un des humoristes les plus en vogue dans le milieu. Il fait salle comique à guichets fermés dans tout le pays et s’apprête à entamer sa plus grande tournée à ce jour avec Live Nation, le Matt Rife : ProbleMATTic World Tour, qui débutera le 20 juillet. Rife met en avant sa présence authentique et rafraîchissante, ainsi que son matériel de qualité, à la fois vif d’esprit et vulnérable. Originaire d’une petite ville près de Columbus, dans l’Ohio, Matt a commencé à se produire à l’âge de quinze ans, puis a déménagé à Los Angeles deux ans plus tard, où il a entamé sa carrière à Hollywood. Outre le stand-up, il a fait ses débuts à la télévision dans l’émission Wild ‘N Out de MTV, en tant que plus jeune membre de la distribution de l’histoire, pendant quatre saisons, avant de passer à d’autres émissions de MTV, telles que l’animation de la reprise de TRL et l’émission The Challenge. Il a également participé à Brooklyn Nine-Nine, Fresh Off The Boat, North Of The 10 de BET et à l’émission de compétition comique Bring The Funny de NBC. En 2021, Rife a autoproduit et distribué sur YouTube sa première comédie spéciale d’une heure, « Only Fans ». En avril dernier, l’humoriste a de nouveau misé sur lui-même en publiant sur YouTube son deuxième spectacle de stand-up très attendu, « Matthew Steven Rife ». Cette émission a été enregistrée à Austin, au Texas, et est dédiée à son plus grand modèle, son grand-père Steven, récemment décédé. Il enregistrera sa troisième émission de stand-up cet automne à Washington, DC.Billets en vente en Eticket uniquement.Les billets définitifs seront envoyés quelques jours avant la date du concertRestriction d’âge : 18+Durée du spectacle : 90 minutes Matt Rife Matt Rife

Votre billet est ici

ALHAMBRA PARIS 21 RUE YVES TOUDIC Paris

34.0

EUR34.0.

