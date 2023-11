Holidays, Le Musical – L’Alhambra, Paris ALHAMBRA, 28 décembre 2023, PARIS.

Holidays, Le Musical – L’Alhambra, Paris ALHAMBRA. Un spectacle à la date du 2023-12-28 à 21:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 20.0 à 55.0 euros.

STELASUD présente (2/L-R-20-11483 & 3/L-R-20-11481) ce spectacle. HOLIDAYSLe Musical Pour la première fois, les succès planétaires de la star des années 80-90 prennent vie dans une comédie musicale !Louise est l’insouciante héritière d’un grand nom du vin. Après quatorze ans d’éloignement, elle réunit dans son domaine Nikki, Véronica et Suzanne pour revivre le fun de leurs vacances passées. Mais pourquoi ce besoin si soudain de les revoir ?Le temps d’une folle soirée, leur chambre d’adolescentes va reprendre du service et vibrer au rythme des tubes de leur idole commune. Les chansons légendaires de la reine de la pop n’ont rien perdu de leur pouvoir : de souvenirs en révélations, les quatre femmes vont renouer une amitié faite de musique, de rires et de danse. ÉQUIPE ARTISTIQUED’après une histoire originale et une mise en scène de Nathan GuichetDialogues : Gaétan BorgChorégraphies : Cécile ChaduteauArrangements et direction musicale : Éric Melville Informations pratiques : Réservation PMR : 01 42 64 49 40 Holidays, Le Musical

Votre billet est ici

ALHAMBRA PARIS 21 RUE YVES TOUDIC Paris

20.0

EUR20.0.

