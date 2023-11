Anthony Kavanagh « Happy » – L’Alhambra, Paris ALHAMBRA, 15 décembre 2023, PARIS.

Soul Man, Virage Productions et BB Productions (PLATESV-R-2020-012265) présentent ce spectacle. Anthony Kavanagh » Happy » Êtes-vous heureux ?Le monde n’a jamais eu autant besoin de rire. Heureusement, la providence nous a envoyé un homme venu du froid pour réchauffer nos cœurs et nous faire oublier nos soucis.Il a traversé l’Atlantique à la nage, abandonné sa femme, quitté ses enfants… tout ça pour vous faire rire, vous les Français (les Belges et les Suisses aussi !), alors vous avez tout intérêt à être au rendez-vous !Anthony Kavanagh, l’humoriste-showman aux multiples talents et à l’énergie débordante, partagera avec vous tout ce qui le rend » HAPPY » !5 ans que vous ne l’avez pas vu, autant dire qu’il en a des histoires à vous raconter. Une chose est sûre, en sortant de son spectacle vous serez gonflé à bloc et à la question » Êtes-vous heureux ? » la réponse se lira facilement sur votre visage.Auteurs : Anthony Kavanagh, Judasko SachaArtiste : Anthony KavanaghDurée : 1h35 sans entracteGenre : One Man Show / HumourLieu : Alhambra Théâtre 21 Rue Yves Toudic, 75010 ParisDate(s) et horaire(s):Vendredi et samedi à 19h6-7- 27-28 octobre 20233-4-10-11 novembre 20239-15-16 décembre 2023Durée : 1h15Tout publicRéservation PMR : 01 48 65 97 90 Anthony Kavanagh Anthony Kavanagh

