LIVE NATION (L-R-20-7529/L-R-22-1699) présente Après sa victoire historique au Concours Eurovision de la chanson 2023, la figure incontournable de la pop, Loreen, annonce aujourd’hui sa tournée européenne : The Tattoo Tour 2023. Loreen est devenue la première femme – et la deuxième personne seulement – à remporter le concours deux fois avec le tube « Tattoo » (écrit par les mêmes personnes qui ont écrit le titre électropop « Euphoria » en 2012). Le vendredi 19 mai, « Tattoo » s’est hissé à la première place du Big Top 40 et à la deuxième place de l’Official Singles Chart. Elle viendra interpréter ses titres à l’Alhambra Paris, le 5 décembre 2023. Loreen Loreen

ALHAMBRA PARIS 21 RUE YVES TOUDIC Paris

