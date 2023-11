Bouquet – L’Alhambra, Paris ALHAMBRA, 3 décembre 2023, PARIS.

Bouquet – L’Alhambra, Paris ALHAMBRA. Un spectacle à la date du 2023-12-03 à 16:00 (2023-12-01 au ). Tarif : 15.0 à 45.0 euros.

BOUQUETCe projet met en scène une véritable comédie romantique, racontée via le langage de la danse contemporaine. Cette recherche en création a engendré un nouveau format de spectacle qui combine la narration « muette » et le mouvement chorégraphique. Le thème central autour duquel se développe l’histoire est sans aucun doute celui de l’amour, décliné sous toutes ses formes : amitié, passion, jalousie, doute, fraternité.Flora est une fleuriste timide et rêveuse qui vit sa vie à travers celle des personnes qu’elle observe depuis sa vitrine. Nymphéa, la sœur de Flora, est une petite fille atteinte d’une forme d’autisme qui la rend incapable de communiquer verbalement ses émotions, mais qui lui permet, en même temps, de percevoir le monde extérieur dans toute sa vivacité et sa profondeur. Iris, organisatrice de mariages au sommet de sa carrière, est une femme qui se veut forte, sûre d’elle et déterminée, associée à son partenaire Jacinthe (Jack) qui, au contraire, est le stéréotype de l’homme moderne : obsédé par son corps, latin lover et superficiel. Cette armure, cependant, sera brisée pour révéler une partie plus sensible et fragile du garçon, liée à son histoire familiale. Le dernier personnage est Narcisse, un botaniste introverti et maladroit qui passe ses journées dans son laboratoire car il a trop peur du contact humain, surtout avec le monde féminin.Les cinq histoires s’entrecroisent jusqu’à tisser un écheveau très emmêlé où le malentendu joue le rôle principal mais où tout n’est pas ce qu’il semble être à première vue. Un spectacle coloré, léger, drôle et, en même temps, émouvant et profond qui permettra au public de prendre une bouffée d’air frais dans leur quotidien trépidant. Mise en scène et chorégraphie de MATTEO REGGIORI Interprètes : Clara Lambert – Flora, Adriano De Lima – Jack, Lea Pougheon – Iris, Arthur Bouilliol – Narcisse, Camille Cerrano – Nymphea, Marie Gibaud – Spare fille, Arthur Bruhier – Spare garçonVoix Off : Christopher Lopez, Fanny Delaigue, Tatiana Matre, Pierre ThorrignacCostumes : Aurore CureauEclairagiste : Christian Peuckert Durée du spectacle : 60 minutesAccès personnes à mobilité réduite : 01 42 64 49 40 Matteo Reggiori Matteo Reggiori

ALHAMBRA PARIS 21 RUE YVES TOUDIC Paris

15.0

EUR15.0.

