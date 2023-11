David Desclos Ecroué de Rire – Alhambra, Paris ALHAMBRA, 24 novembre 2023, PARIS.

TALENT PLUS (L-R-22-4110) et L’ADORABLE GANG présentent DAVID DESCLOSEcroué de rire L’histoire vraie d’un ex (gentil) bandit devenu comédien… David Desclos n’a pas besoin d’inventer des histoires, sa vie en est une. Ex caïd passé plusieurs fois par la case prison, il raconte tout, de son casse déjoué à son histoire d’amour réussie, en passant par la garde à vue et les cavales sous le pseudo de David Lupin. Un gentleman cambrioleur qui a profité de ses dix ans à l’ombre pour mettre des mots sur sa peine et se préparer une sortie en pleine lumière. Un spectacle bouleversant, drôle et plein d’humanité, qui résonne en chacun de nous et donne à réfléchir. Depuis sa libération, David est particulièrement impliqué dans la prévention carcérale. Quelques-unes des bonnes raisons de voir le spectacle de David DESCLOSC’est une histoire vraie.Les dialogues sont dignes d’un film d’Audiard.On y découvre le milieu carcéral sous un angle atypique Accès personnes à mobilité réduite : 01 42 64 49 40 David Desclos David Desclos

