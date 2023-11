Mareva Galanter Paris – Tahiti ALHAMBRA, 23 novembre 2023, PARIS.

Mareva Galanter Paris – Tahiti ALHAMBRA. Un spectacle à la date du 2023-11-23 à 20:00 (2023-11-23 au ). Tarif : 25.0 à 29.0 euros.

LIVE NATION (L-R-20-7529/L-R-22-1699) présente MAREVA GALANTERPARIS – TAHITI Live Nation a le plaisir de vous annoncer le concert exclusif de Mareva Galanter à l’Alhambra de Paris le 23 novembre 2023.Lors de ce concert intimiste, Mareva vous fera voyager à Tahiti grâce à son nouvel album Paris-Tahiti qui sortira ce vendredi 26 mai 2023.Composé de 11 chansons et 3 interludes, cet album très personnel est un mélange somptueux et réussi des deux cultures de la chanteuse. Entre pop française etsonoritéstraditionnelles de l’île, Mareva nous fait découvrir ce paradis lointain qu’elle ramènera également sur scène.Avec son premier single enchanteur et poétique Ma Mita, Mareva sort un second single, Une Tahitienne à Paris, une balade intemporelle avec l’incontournable Robbie Williams.Laissez vous emporter vers un voyage unique et paradisiaque le 23 novembre 2023 à l’Alhambra de Paris, où guitare, ukulélé, chants tahitiens et autres instruments traditionnels seront mis à l’honneur. Maréva Galanter Maréva Galanter

ALHAMBRA PARIS 21 RUE YVES TOUDIC Paris

25.0

EUR25.0.

