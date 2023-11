David Duchovny ALHAMBRA, 14 novembre 2023, PARIS.

David Duchovny ALHAMBRA. Un spectacle à la date du 2023-11-14 à 20:00 (2023-11-14 au ). Tarif : 28.5 à 67.0 euros.

LIVE NATION (L-R-20-7529/L-R-22-1699) présente : ce concert. DAVID DUCHOVNY Le musicien, acteur et auteur David Duchovny annonce une tournée européenne en 2023. Si les fans le connaissent surtout pour son travail à l’écran (The X-Files, Californication), David Duchovny s’est taillé un rôle créatif plus important au fil des ans, en écrivant six livres et en publiant trois albums, tout en s’attirant des éloges (et une base de fans dévoués) pour ses spectacles en direct. Son dernier album, Gestureland, est sorti en 2021, pendant la pandémie. Si les sentiments exprimés sur Gestureland sont intimes, la musique est vaste : elle évoque la pop californienne des années 70, le rock alternatif, le folk et la country. En soi, il s’agit d’une musique intemporelle. « Je ne chercherais pas à imiter qui que ce soit », déclare Duchovny. « Mais pour moi, il s’agit de rock classique, de la British Invasion, de Bob Dylan, de Tom Petty, d’Aimee Mann – on tombe amoureux de certains sons. Avec ses deux premiers albums (Hell or Highwater en 2015 et Every Third Thought en 2017), Duchovny a été acclamé par la critique ; Allmusic a qualifié sa musique de » country-folk éloquente, embrassée par le rock alternatif, dans la veine de Wilco et des Wallflowers « , tandis que le Boston Globe a fait l’éloge de la voix de Duchovny, notant » qu’il chante avec une résonance desséchée et juste un soupçon de râpe « . Il est plutôt sincère ». Duchovny, auteur-compositeur-interprète et doté d’un solide sens de l’humour dans la vie réelle, acquiesce aux compliments, mais suit sa propre méthodologie : Je termine un disque, puis je m’assois, j’écoute et je me dis : « Oui ! C’est vraiment une belle mélodie. Que voulez-vous d’autre ? » Ils ont contribué à l’obtention de tous ces sons : Colin Lee, Mitch Stewart et Pat McCusker, trois anciens camarades du Berklee College of Music et musiciens de studio de longue date qui ont travaillé avec Duchovny sur tous ses disques. « David est tellement heureux de faire de la musique, et son approche lyrique et sa façon d’envisager les chansons sont comme de la poésie », déclare Lee. « Il crée des choses qui nous excitent en tant que musiciens. Depuis la sortie de Gestureland, Duchovny a publié un nouveau roman, Truly Like Lightning, une novella, The Reservoir, et a coécrit (avec l’illustrateur Phillip Sevy) le roman graphique Kepler. Il a également adapté son propre roman, Bucky F*cking Dent, au cinéma, et l’a présenté en avant-première au festival du film de Tribeca. Mais comme tout bon musicien, il est impatient de reprendre la route et d’interpréter ces nouvelles chansons en direct. « David a tellement d’énergie et de charisme qu’il lui est facile d’assurer le spectacle », explique son coéquipier Stewart. « Je prends toujours un tel plaisir à jouer sur scène », ajoute le chanteur. « Nous faisons de notre spectacle une soirée entière et nous emmenons les gens en voyage. J’ai hâte de faire une version de cet album pour une tournée ». COMMANDES LIMITEES A 8 PLACES MAXIMUM David Duchovny David Duchovny

ALHAMBRA PARIS 21 RUE YVES TOUDIC Paris

