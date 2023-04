46664 : Prisoner Nelson Mandela ALHAMBRA, 1 juin 2023, PARIS.

46664 : Prisoner Nelson Mandela ALHAMBRA. Un spectacle à la date du 2023-06-01 à 20:00 (2023-06-01 au ). Tarif : 22.0 à 25.0 euros.

THEATRE EN ANGLAIS (L.2-1016569) présente ce spectacle. 46664 : PRISONER NELSON MANDELAThéâtre en AnglaisLa pièce raconte l’histoire incroyable d’une des figures les plus impressionnantes du XXe siècle qui n’a jamais perdu espoir que la justice puisse être ramenée en Afrique du Sud et que le système raciste de l’apartheid puisse être démantelé de façon pacifique, l’histoire d’un homme qui a terriblement souffert aux mains de l’état sud-africain, de sa famille privée d’un père ou d’un mari pendant plus de 25 ans et de ses amis qui n’ont jamais cessé de croire en lui, enfin, l’histoire du monde, notre Histoire, qui a été changée par son courage et ses convictions, par son humanité et sa grâce essentielles. Notre création utilise un casting à rôles multiples pour raconter ce conte épique qui s’étend sur plus de 90 ans. Le spectacle, écrit à l’origine pour un public jeune ou étudiant, a un écho tout aussi particulier auprès du public adulte. La pièce est éducative et informative mais elle se révèle être également à la fois drôle et profondément touchante. L’émotion est appuyée par une musique originale et des comédiens talentueux. • « Remarquablement mise en scène par Lucille O’Flanagan.. ne laissant aucun temps mort. Un bel hommage. » (Dernières Nouvelles Alsace) • « I LOVED Prisoner 46664! So did our pupils! I just want to congratulate you for the quality and the intensity of the play and its amazing actors. You’ll also congratulate Elisa for the music and songs, she is really gifted » • « Amazing show. Great staging, tremendous actors and wonderful songs. » • « Ravi de cette représentation qui mêle adroitement pédagogie et divertissement » • « Nos lycéens ont été tenus en haleine par une interprétation magistrale. Une mise en scène de qualité, rythmée par des transitions musicales originales. » • « ..a wonderful production and how very moving. Thank you for a fantastic experience. » 46664 : Prisoner Nelson Mandela 46664 : Prisoner Nelson Mandela

Votre billet est ici

ALHAMBRA PARIS 21 RUE YVES TOUDIC Paris

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici