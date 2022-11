Agir pour le respect des droits humains en matière de numérique Paris – Agence LUCIE – 46 Boulevard Sébastopol 75003 Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

650€ H.T

Format hybride : présentiel & visioconférence, le 10 mai 2023 Paris – Agence LUCIE – 46 Boulevard Sébastopol 75003 Paris 75002 Paris, 46 boulevard de Sébastopol Paris 2e Arrondissement Paris 75002 Paris Île-de-France [{« link »: « https://agence-lucie.com/formation/agir-pour-le-respect-des-droits-humains-en-matiere-de-numerique/ »}] Objectifs Généraux Comprendre quelle est la responsabilité de l’entreprise en matière de droits humain, dans son utilisation du numérique et identifier les leviers d’actions correctives. Compétences clés visées Considérer la responsabilité de l’entreprise dans sa dimension globale

Connaître la réalité sociale et hmaine du numérique

Connaître le cadre juridique existant

Interroger la responsabilité de son entreprise et connaître les leviers d’actions

Être capable de sensibiliser son entourage sur l’impact du numérique sur les droits humains Voir le programme complet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T09:00:00+02:00

2023-05-10T17:30:00+02:00 Canva

