Paris accueille les mondiaux de para-athlétisme Stade Charlety, 8 juillet 2023, Paris.

Du samedi 08 juillet 2023 au lundi 17 juillet 2023 :

.Tout public. payant

De 10, 99 euros à 153 euros

Paris accueille Paris’23, les World Para-Athletics, ou championnat du monde de para-athlétisme, du 8 au 17 Juillet 2023. Porté et organisé par la Fédération française Handisport, cet événement planétaire se déroulera au stade Charléty.

Paris’ 23 marque le retour en France de la deuxième plus grande compétition paralympique internationale après les Jeux, un signal fort à seulement un an des Jeux de Paris 2024. L’athlétisme est le premier sport olympique et paralympique.

1 700 athlètes et plus de 800 officiels et membres des staffs, venus de 120 pays, sont attendus sur la piste du mythique Stade Charléty, pour 9 jours d’épreuves, ouvertes aux sportifs handisport et sport adapté. Qu’ils soient paraplégiques, déficients visuels, amputés, infirmes moteurs cérébraux, déficients intellectuels, tous participeront pour remporter l’une des 217 médailles d’or décernées.

Côté organisation, près de 1000 bénévoles seront présents chaque jour pour faire vivre l’événement, 200 juges et officiels et plus de 11 000 repas seront servis quotidiennement.

La Fédération Française Handisport et le Comité d’organisation souhaitent faire de PARIS’ 23 une édition marquante avec des standards élevés d’accueil, d’organisation générale, sportive, avec une médiatisation amplifiée et une expérience spectateur au plus près des exploits, à un an des Jeux de 2024, grâce à l’expérience acquise pour l’organisation d’événements internationaux majeurs.

La compétition en chiffres

120 nations1700 athlètes800 membres des staffs et technicien·nes200 juges et officiel·les1 000 bénévoles par jour172 médailles d’or distribuées

Stade Charlety 1 avenue Pierre-de-Coubertin 75013 Paris

Contact : https://www.handisport.org/paris-accueillera-les-mondiaux-de-para-athletisme-2023/

Florent Pervillé Dubaï 2019 – Dimitri Pavadé célèbre son titre de vice-champion du monde