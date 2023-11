Joé Dwèt Filé – Daddy 9 Tour Accor Arena, 21 décembre 2024, PARIS.

Joé Dwèt Filé – Daddy 9 Tour Accor Arena. Un spectacle à la date du 2024-12-21 à 20:00 (2024-12-21 au ). Tarif : 49.9 à 73.0 euros.

La SAS (Lic 2-1031173/3-1031174) en accord avec Live Nation présente : ce concert. Joé Dwèt Filé est auteur, compositeur, interprète. Ses origines caribéennes influencent son style, le zouk et le kompa, en esthétiques musicales de prédilection. Il va, il vient, mais son succès sur les réseaux ne se dément pas. Et notamment Jolie Madame (45 millions de vue sur une plateforme bien connue), en featuring avec la chanteuse pop R’n’B, Ronisia. Son album Calypso à peine sorti à l’été 2021, l’artiste -qui est aussi ingénieur du son- gratifie son public d’un nouveau single. Dans C’est toi, il déclare sa flamme à sa belle, sa voix sucrée posée sur une instru douce et toute en fluidité. Et autant dire qu’il a tout bon pour tricoter des hits sur mesure, se prêtant, en chanson, à des confidences qui font mouche… Joé Dwèt Filé Joé Dwèt Filé

Votre billet est ici

Accor Arena PARIS 8, boulevard de Bercy Paris

49.9

EUR49.9.

Votre billet est ici