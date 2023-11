SCH Accor Arena, 10 décembre 2024, PARIS.

Gilbert Coullier Productions (3-752486 & 6-752577) et Baron Rouge présentent ce concert. OUVERTURE DES PORTES : 18H00 Il y a trois ans, SCH signait un retour en grande pompe avec le premier volet de la saga JVLIVS. Entre temps, il y a eu l’ambitieux « ROOFTOP », sa brillante participation à « 13 Organisé » et son album « JVLIVS II » sorti en mars 2021, qui est désormais double disque de platine. Aujourd’hui, SCH part en tournée dans toute la France dont un concert exceptionnel au stade Orange Vélodrome à Marseille le 22 Juillet 2023. Catégories de places : Cat. 1 : Assis numérotéCat 2 : Assis numéroté Debout Early : accès prioritaire en Fosse debout. Ouverture des portes à 18h30 Accès prioritaire 30 minutes avant l’ouverture des portes au public, priorité non garantie au-delà.Réservations Personnes à Mobilité Réduite :0491609915 SCH SCH

Accor Arena PARIS 8, boulevard de Bercy Paris

