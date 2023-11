Depeche Mode Memento Mori World Tour Accor Arena, 5 mars 2024, PARIS.

DEPECHE MODE MEMENTO MORI WORLD TOUR + 1ère Partie : Suzie Stapleton Après avoir fait des concerts dans des stades et des arènes en Europe, au Mexique, au Canada et aux États-Unis cet été et cet automne, Depeche Mode a annoncé aujourd’hui 29 nouvelles dates européennes qui prolongeront la tournée jusqu’en 2024. Encore plus de fans auront ainsi la chance de découvrir la puissance brute et émotive du Memento Mori Tour, salué par Rolling Stone comme « une célébration stupéfiante de la vie et de la musique ». Ayant vendu plus de 100 millions de disques et joué devant plus de 35 millions de fans dans le monde entier, Depeche Mode reste une force musicale en constante évolution et singulièrement influente. Depeche Mode a sorti son 15e album studio, Memento Mori, acclamé par la critique, le 24 mars 2023, parallèlement au lancement de la tournée Memento Mori. Le premier single, « Ghosts Again », a été qualifié d' »hypnotique » (Rolling Stone) et de « chanson magnifique et obsédante » (Revolver). Source d’inspiration indélébile pour les fans, les critiques et les artistes, Depeche Mode continue d’aller de l’avant, l’album et la tournée Memento Mori représentant l’ouverture d’un nouveau chapitre d’un héritage inégalé et ininterrompu. COMMANDES LIMITEES A 8 PLACES MAXIMUM PMR/PSH : 01 76 40 26 75. Depeche Mode Depeche Mode

Accor Arena PARIS 8, boulevard de Bercy Paris

