Paris Grand Slam 2024 Accor Arena Catégorie d’Évènement: Paris Paris Grand Slam 2024 Accor Arena, 3 février 2024, PARIS. Paris Grand Slam 2024 Accor Arena. Un spectacle à la date du 2024-02-03 à 09:00 (2024-02-02 au ). Tarif : 25.0 à 75.0 euros. JUDO PARIS GRAND SLAM 2024 À quelques mois des Jeux Olympiques, Paris accueille le plus grand tournoi de judo au monde. Du 2 au 4 février 2024, les meilleurs judokas seront présents à l’Accor Arena pour y disputer le Paris Grand Slam. Pour les Français, cette compétition sera l’un des derniers rendez-vous majeurs pour assurer sa sélection aux Jeux de Paris 2024. Organisé pour la première fois sur trois jours, cet événement promet d’être exceptionnel et marquera la 50ème édition de ce tournoi extraordinaire. Programme : Vendredi 2 février : F : -48kg ; -52kg ; -57kg / H : -60kg ; -66kg Samedi 3 février :F : -63kg ; -70kg / H : -73kg ; -81kg Dimanche 4 février :F : -78kg ; +78kg / H : -90kg ; -100kg ; +100kg Infos tarifaires : Tarif enfant : -10 ans La FFJDA offre l’accès gratuit pour les enfants de moins de 4 ans (un billet vous sera délivré sur place*) dans la limite des places disponibles. *Tous les spectateurs doivent impérativement être en possession d’un billet, y compris les enfants quel que soit leur âge. Réservations P.M.R. : 01 46 91 57 54 Votre billet est ici Accor Arena PARIS 8, boulevard de Bercy Paris 25.0

Réservations P.M.R. : 01 46 91 57 54

