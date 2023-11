Davido Timeless Tour Accor Arena, 31 janvier 2024, PARIS.

Davido Timeless Tour Accor Arena. Un spectacle à la date du 2024-01-31 à 20:00 (2024-01-31 au ). Tarif : 59.8 à 99.4 euros.

Live Nation (L-R-20-7529/L-R-22-1699) présente ce concert DAVIDO Davido (né David Adedeji Adeleke) s’est imposé comme une figure mondiale de la musique. Né aux États-Unis et élevé au Nigeria, l’icône de l’afrobeats Davido a accumulé plus de 2 milliards de streams et plus d’un milliard de vidéos vues en 11 ans de carrière. Artiste afrobeats le plus suivi sur les médias sociaux, Davido a été un précurseur en connectant le monde à l’afrobeats et vice versa. En 2019, il a battu des records avec les tubes « If », « Fall » et « FIA », qui ont marqué le début de l’adoption de l’afrobeats aux États-Unis et ont permis à l’artiste de remporter des prix et des nominations. En 2023, Davido a sorti son quatrième album studio, Timeless, continuant à battre des records mondiaux pour un artiste africain, avec plus de +133M de streaming au cours de la première semaine. Timeless » de la superstar nigériane a enregistré le plus grand nombre de streams le premier jour pour un album africain sur Apple Music. Timeless est devenu le projet de Davido qui s’est le mieux classé en débutant à la 2e place du classement Billboards World Music et a immédiatement produit trois singles qui se sont classés en tête des classements : le succès de + 23 millions de tik tok, » Unavailable » qui a débuté à la 8e place du classement Afrobeats de Billboard et » Over Dem » qui a débuté à la 10e place et qui a suivi de près » Feel » à la 11e place. En 2022, Davido a été choisi par la FIFA pour interpréter la bande originale de la Coupe du monde 2022, « Hayya Hayya (Better Together) ». Au cours de sa carrière, Davido a notamment donné deux concerts à guichets fermés à l’O2 Arena de Londres, a été la tête d’affiche de l’AfroNation dans le monde entier et a clôturé la Coupe du monde 2022 avec une performance vue par plus de 250 millions de téléspectateurs. Son troisième album studio, A Better Time, sorti en 2020, a été acclamé par la critique et fait suite à A Good Time, son album de 2019 qui a été diffusé à 1,2 milliard d’exemplairesPMR/PSH : 01 76 40 26 75. Davido Davido

Votre billet est ici

Accor Arena PARIS 8, boulevard de Bercy Paris

59.8

EUR59.8.

Votre billet est ici