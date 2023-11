Mayday [ Fly to 2023 ] European Tour Accor Arena, 7 décembre 2023, PARIS.

LIVE NATION (L-R-20-7529/L-R-22-1699) PRESENTE ce concert Mayday est l’un des groupes de rock les plus emblématiques d’Asie. En 25 ans, Mayday a vendu plus de 10 millions d’albums, donné plus de 1 200 concerts en Asie, aux États-Unis, en Europe et en Australie, et a été décrit par le Washington Post comme « Les Beatles chinois ». Mayday est composé de cinq membres doués d’une grande énergie musicale : le chanteur Shin, le leader et guitariste Monster, le guitariste Stone, la bassiste Martha et le batteur Guan You. Mayday a débuté en juillet 1999 et a depuis enregistré neuf albums studio et remporté plus de 150 grands prix musicaux nationaux et internationaux, dont le Golden Melody Award du « meilleur groupe » à quatrième reprises, ainsi que le prix du meilleur album en mandarin pour l’album « Second Life », le prix de la chanson de l’année, le prix de l’auteur-compositeur et le prix du meilleur album chinois pour l’album « Second Life », ce qui en fait le groupe chinois le plus titré. Avec ses cinq personnages et une détermination à toute épreuve, Mayday continue de créer des miracles, et à se surpasser en permanence. C’est grâce au soutien et à l’accompagnement de chaque fan que Mayday est devenu le groupe qui détient le record de l’industrie musicale chinoise ! La musique de Mayday, de la vie, de l’amour à l’exploration de la vie, à la réalité de la réflexion et à la poursuite des rêves, est profondément enracinée dans le cœur des gens. Mayday représente non seulement la musique de la persévérance et de la créativité, mais aussi, et surtout, le message de ne jamais abandonner la foi, tout le monde peut être Mayday. Réservations PMR AHA 01.46.91.57.54 Mayday Mayday

Accor Arena PARIS 8, boulevard de Bercy Paris

