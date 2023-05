NOUVEAUX INTERNATIONAUX DE FRANCE DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE Accor Arena, 16 septembre 2023, ticketsvenue_address.

NOUVEAUX INTERNATIONAUX DE FRANCE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE & MASCULINEÀ l’occasion des 150 ans de la Fédération Française de Gymnastique, venez vivre une édition exceptionnelle des Nouveaux Internationaux de France ! Passion, adrénaline, magie… Les émotions de la gymnastique s’invitent à l’Accor Arena, le site des compétitions de gymnastique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.Venez vibrer à ce show gymnique exceptionnel qui rassemblera encore plus d’une centaine de gymnastes de renom venus des quatre coins du monde. Nous vous promettons une ambiance survoltée, des frissons, des feux d’artifice et des performances extraordinaires ! Vivez l’histoire !Programme :Samedi 24 septembre : Qualifications et Gala9h30 – 13h00 : Saut (H), Arçons / Anneaux / Saut(F), Barres asymétriques14h00 – 15h15 : Show pluridisciplinaire 16h00 – 19h30 : Sol (H) / Barres parallèles / Barre fixe / Poutre / Sol (F)Dimanche 25 septembre : Finales13h20 – 15h40 : Sol (H) / Arçons / Anneaux / Saut (F) / Barres asymétriques16h10 – 18h30 : Saut (H) / Barres parallèles / Barre fixe / Poutre / Sol (F)Placement assis numérotéL’organisateur la FFGym offre l’accès gratuit pour les enfants de moins de 3 ans (un billet sera délivré sur place*)(* dans la limite des places disponibles*).Tous les spectateurs doivent impérativement être en possession d’un billet, y compris les enfants quel que soit leur âge.Réservations P.M.R. : 01 46 91 57 54

Accor Arena PARIS 8 BOULEVARD DE BERCY Paris

