Inès Reg – Hors Normes (Accor Arena) Accor Arena PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Inès Reg – Hors Normes (Accor Arena) Accor Arena, 17 juin 2023, PARIS. Inès Reg – Hors Normes (Accor Arena) Accor Arena. Un spectacle à la date du 2023-06-17 à 20:00 (2023-06-17 au ). Tarif : 44.0 à 69.0 euros. Jean-Philippe Bouchard (PLATESV-R-2020-004952) présente en accord avec Foufou Punchline ce spectacle INES REGFaire une Fête de fin de tournée, c’est une tradition !Après 390 dates, 45 Zénith, 8 Olympia, 30 Casino de Paris cette fête de fin de tournée doit être Hors Normes !Pour LA dernière de son spectacle, Inès Reg veut célébrer cette tournée avec son public, elle vous propose de repousser les limites du kiff.VOUS êtes invités au plus grand spectacle de fin d’année dont vous serez aussi bien le spectateur que l’acteur !Au programme, des fous rires, du partage, de la danse, du chant, des boules à facettes, des paillettes, du rêve et d’incroyables surprises.Une bulle de folie où le bonheur d’être ensemble est le maître mot !Préparez vos plus belles tenues pour vivre un moment d’euphorie pure, une dernière soirée grandiose et authentique!LIMITATION A 10 PLACES MAXIMUM PAR COMMANDE Ines Reg Ines Reg Votre billet est ici Accor Arena PARIS 8 BOULEVARD DE BERCY Paris 44.0

EUR44.0. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Accor Arena Adresse 8 BOULEVARD DE BERCY Ville PARIS Departement Paris Tarif 44.0 69.0 Lieu Ville Accor Arena PARIS

Accor Arena PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Inès Reg – Hors Normes (Accor Arena) Accor Arena 2023-06-17 was last modified: by Inès Reg – Hors Normes (Accor Arena) Accor Arena Accor Arena 17 juin 2023 Accor Arena Paris

PARIS Paris