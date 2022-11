L’héritage médical de Louis Pasteur Académie Nationale de Médecine, 9 décembre 2022 08:45, Paris.

L’héritage médical de Louis Pasteur

Vendredi 9 décembre 2022 à 8h45

Salle des séances de l’Académie nationale de médecine

Cette séance spéciale sera proposée sous format hybride :

présentiel et distanciel

8h30 Accueil

8h45 Introduction, Patrice Tran Ba Huy, président de l’Académie nationale de médecine

9h-10h20 Pasteur historique

Pasteur et l’énigme de la contagion, Patrick Berche L’hygiène avant et avec Pasteur, Jacques Battin Pasteur et l’innovation vaccinale, Patrice Debré Pasteur et l’international, Yves Buisson

10h20-12h20 Les défis de l’hygiène

Hygiène et bactéries résistantes : Transmission croisée et circulation des bactéries résistantes, Vincent Jarlier

Contamination de l’environnement par les bactéries résistantes d’origine humaine, Xavier Bertrand

Circulation et transmission de l’antibiorésistance dans le monde animal, Jean-Yves Madec

La recherche des gènes pour suivre la dissémination de la résistance, Marie-Cécile Ploy

Les eaux usées : une ressource pour mieux appréhender l’épidémiologie des infections virales, Vincent Marechal

Décontamination des eaux potables et usées, défis passés et à venir, surnageants et boues usées dans les stations d’épuration, Diane d’Arras

12h20 -12h40 Hygiène et microbiotes

La résistance bactérienne au sein des microbiotes, Antoine Andremont

12h40 – 14h Pause Déjeuner

14h – 17h Le Microbiote

Les états du microbiote

Microbiome, dysbiose et pathologies : de la corrélation à la causalité, Philippe Sansonetti Symbiose microbiote-hôte : prévention et thérapie de l’humain microbien, Joël Doré

Pathologies du microbiote ( tables rondes )

Microbiome et dysmetabolisme, modérateur Gabriel Perlemuter Rémy Burcelin, Karine Clement, Gabriel Perlemuter, Harry Sokol

Microbiome et déviation immunitaire, modératrice Laurence Zitvogel Gérard Eberl, Guy Gorochov, Laurence Zitvogel

17h-17h30 L’héritage de Pasteur et Koch, Introduction par Patrice Debré L’Europe et la révolution Pasteurienne aujourd’hui, Detlev Ganten

Académie Nationale de Médecine 16 Rue Bonaparte, 75006 Paris 75006 Paris Quartier de l’Odéon

vendredi 9 décembre – 08h45 à 17h30