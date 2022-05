Jean Lurçat, un homme dans le siècle – Oeuvres sur papier de la collection de la fondation Jean et Simone Lurçat Académie des beaux-arts, salle Comtesse de Caen, Palais de l’Institut de France Paris Catégorie d’évènement: Paris

Jean Lurçat, un homme dans le siècle – Oeuvres sur papier de la collection de la fondation Jean et Simone Lurçat Académie des beaux-arts, salle Comtesse de Caen, Palais de l’Institut de France, 17 septembre 2019 11:00, Paris. 17 septembre – 13 octobre 2019 Sur place Entrée libre Organisée par l’Acdaémie des beaux-arts, cette exposition présentera une part méconnue de l’œuvre de Jean Lurçat Cette exposition d’une sélection des oeuvres sur papier de la collection d’oeuvres graphiques de la Fondation Jean et Simone Lurçat, marque le dixième anniversaire du legs de Simone Lurçat, veuve de Jean Lurçat, à l’Académie des beaux-arts. Elle mettra en lumière une part méconnue de la production artistique protéiforme de Jean Lurçat, peintre, peintre-cartonnier, rénovateur de la tapisserie au XX e siècle. Invitée pour une « carte blanche », la photographe Françoise Huguier a réalisé un reportage sur ce lieu intime à l’authenticité préservée. La collection d’oeuvres graphiques de Lurçat à la Fondation comprend environ 1200 pièces ; oeuvres au crayon, aquarelles, gouaches, fusains, pointes sèches et souvent des techniques mixtes. Ce sont des esquisses, des croquis ou bien des oeuvres très abouties. Cet ensemble offre un aspect de l’oeuvre de Lurçat largement inédit qui accompagne toute la carrière de l‘artiste. L’important legs de Simone Lurçat comprend la maison de l’artiste construite par son frère André Lurçat, située Villa Seurat (XIV e arr.), avec tout son mobilier, les archives personnelles de Jean Lurçat, ainsi que de nombreuses d’oeuvres de sa collection : peintures, tapisseries, livres illustrés, céramiques et oeuvres graphiques. Classée, avec son décor intérieur, monument historique en 2018, la maison accueillera, selon le voeu de la donatrice, le public et les chercheurs à l’issue d’un important programme de restauration qui sera lancé prochainement. Espace public au sein du Palais de l’Institut de France géré par l’Académie des beaux-arts, la salle Comtesse de Caen fait actuellement l’objet d’une importante rénovation menée par Jean-Michel Wilmotte, membre de l’Académie des beaux-arts, qui est également l’auteur de la scénographie de cette exposition inaugurale. Académie des beaux-arts, salle Comtesse de Caen, Palais de l’Institut de France 27 quai de Conti, 75006 Paris 75006 Paris Paris 6e Arrondissement Paris mardi 17 septembre 2019 – 11h00 à 12h00

