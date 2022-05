Prix innovation sécurité routière 2021 À venir, 27 octobre 2020 16:00, Paris.

Mardi 27 octobre 2020, 16h00 Sur place

Le Prix innovation sécurité routière labellise des produits ou services innovants contribuant à l’amélioration de la sécurité routière. Candidatez sur : https://bit.ly/3lWohGx

La Sécurité routière lance la 5e édition du « Prix innovation sécurité routière ». Vous êtes entrepreneur, groupe ou start-up et votre innovation répond à ces quatre critères :

1. Contribuer à la sécurité routière : elle contribue par exemple à la promotion des comportements responsables (lutte contre l’alcool, la fatigue, la somnolence au volant, etc.), la formation et la sensibilisation, la sécurisation des véhicules et des infrastructures, la réduction des conséquences des accidents ou l’aide à la conduite.

2. Avoir un caractère innovant : elle développe un caractère innovant : des propriétés, caractéristiques ou usages nouveaux à la date du concours.

3. Être accessible à un très large public : elle peut concerner aussi bien les autos, deux-roues motorisés, vélos, poids lourds, piétons, infrastructures… Elle doit pouvoir être accessible à un très large public en 2021.

4. Respecter les réglementations : elle est conforme aux réglementations existantes et nécessaires à sa commercialisation.

Gagner le label Prix innovation sécurité routière 2021 vous permettra de valoriser votre innovation !

N’hésitez plus : rendez-vous sur le site pour télécharger votre dossier candidature.

