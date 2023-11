Piaf est dans la Place ! A la Folie Théatre, 10 décembre 2023, PARIS.

Piaf est dans la Place ! A la Folie Théatre. Un spectacle à la date du 2023-12-10 à 19:00 (2023-11-12 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

Quelles chansons aurait aimé chanter PIAF aujourd’hui ? Aya Nakamura ? Johnny Hallyday ? NTM ? Beyoncé ?… Pour les 60 ans de sa disparition Piaf fait son Come-Back ! La Môme déboule dans notre époque, et s’empare des tubes d’aujourd’hui en les interprétant sur ses airs les plus populaires. Un tourbillon de folie inédit et drôle ! Jerome Prieur, Matthieu Michard Jerome Prieur, Matthieu Michard

Votre billet est ici

A la Folie Théatre PARIS 6 Rue de la Folie Méricourt Paris

24.2

EUR24.2.

Votre billet est ici